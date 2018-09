Elg på ville veier i Aunevegen

Nyheter

Rundt klokka halv fem fredag ettermiddag dukket en sjelden gjest opp i Aunevegen. En stor elgkalv hadde forvillet seg ned i sentrum.

Marita Isbrekken bor i Aunevegen sammen med samboer og barn og hun forteller at de var ute å lekte seg da de så elgen.

- Først trodde vi det var et rådyr, men vi så fort at det var en elg. Dette er første gangen jeg har sett en elg i Aunevegen så lenge vi har bodd her, forteller hun til Opdalingen.

Det var mye unger som var ute å lekte rundt tidspunktet elgen dukket opp og hennes første reaksjon var å få barna fort inn i hus.

- Du får litt sjokk når en stor elg dukker opp. Men det var også veldig spennende for alle mann å se en elg på så nært hold, sier hun.

Isbrekken forteller at elgen lusket rundt i nabolaget en liten stund, før den småjogget ned mot sentrum. En av naboene prøvde å lokke til seg elgen, uten hell.