Lokal mann i 70-årene stanset to ganger mistenkt for promillekjøring

Nyheter

Rundt klokken 16.00 torsdag ettermiddag ble en mann i 70-årene stanset på E6 i Rennebu, nær kommunegrensa til Oppdal.

Mannen, lokalt tilhørende, ble kontrollert etter melding om vinglete kjøring, og det viste seg da også at vedkommende var synlig påvirket av alkohol. Han ble tatt inn til lensmannskontoret i Oppdal for bevissikring.

Vedkommende gav seg ikke med dette, for tre timer senere, om lag klokken 19.00 torsdag kveld, ble samme mann kontrollert på nytt, mistenkt for et nytt tilfelle av promillekjøring.

- Denne gang ble mannen kontrollert på sin bopel, og tatt med til lege for å avlegge blodprøve. Her ble det sjekket om mannen hadde stigende promille, forteller avsnittsleder Finn Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor.

Tidligere torsdag ettermiddag, like før halv fire, stanset politiet en bil på E6 på Berkåk.

- Føreren, en lokal tilhørende mann i 50-årene, hadde ikke førerkort, opplyser Finn Skårsmoen.