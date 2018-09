Her er den nye økonomisjefen i Oppdal kommune

Nyheter

Svein-Erik Bjerkan går over i ny stilling i Skaun kommune etter rundt to år som økonomisjef i Oppdal kommune.

Bjerkan overtok stillingen etter Leidulf Skarbø, som etter 22 år i tjeneste for kommunen gikk over i ny stilling som revisor i Fjell Revisjon IKS i 2016.

Det var åtte søkere til stillingen som økonomisjef i Oppdal kommune, og personalsjef Magni Øveraas uttalte til Opdalingen at det var mange godt kvalifiserte søkere på lista.

Dolmseth har tidligere jobbet som økonomisjef i Åfjord kommune, og har siden 2006 jobbet som økonomisjef i Longyearbyen lokalstyre.

–Det var jobben som brakte meg til Svalbard, men jeg liker også naturen og turmulighetene, forteller Dolmseth til Opdalingen.

–Det er jo et stort pluss med turmulighetene både sommer og vinter, noe jeg også ser er tilfelle også i Oppdal.

Bytter ut isbjørn mot moskus

Hun forteller at hun har trivdes veldig godt i Longyearbyen, og at hun har hatt en god arbeidsgiver.

–Longyearbyen er et lite lokalsamfunn, med alt du trenger av fasiliteter for å trives, og med gode flyforbindelser året rundt.

–På mange måter ser jeg på Oppdal som et tilsvarende sted, med mange muligheter, forteller hun.

Dolmseth forteller med entusiasme om Svalbard og naturen, og sitt møte med isbjørn.

–Jeg har vært heldig å få se isbjørn, men har aldri vært i noen farlige situasjoner.

–I Oppdal slipper jeg å være redd for å møte isbjørn på tur, men møter kanskje heller på moskus, legger hun til.

Dolmseth forteller at hun vil flytte til Oppdal, og at hun har samboer som for tiden bor i Oslo.

–Så det blir jo adskillig kortere vei for oss når vi skal møtes nå.

Når det gjelder det faglige tror ikke Dolmseth at det er så stor forskjell fra det hun har arbeidet med i Longyearbyen.

–Vi har her i hovedsak det samme regelverket som kommunene på fastlandet, med unntak av at det ikke er merverdiavgift på Svalbard.

–Ser fram til å begynne

Dolmseth har også fått med seg at Oppdal er en bra styrt kommune med en god økonomi og topp plasseringer i blant annet Kommunebarometeret.

–Jeg har hørt veldig mye positivt om Oppdal, så jeg ser fram til å begynne i den nye jobben, avslutter hun.

Dolmseth har tre måneders oppsigelse, og forteller at det ennå ikke er helt avklart når hun tiltrer den nye stillingen.