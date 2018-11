Nyheter

Det ble delt ut ti forenkla forelegg for kjøring i for høy fart, da UP holdt laserkontroll ved E6 i Driva fredag formiddag.

Høyeste målte hastighet var 66 kilometer i timen i 50-sonen.

En bilist fikk også et forenkla forelegg for å kjøre mens vedkommende snakket i håndholdt mobil.