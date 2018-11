Legger ikke skjul på ambisjonene

Nyheter

Ukens blomst går til Håvard Hårstad Meslo og Olav Stavne, som har trent Rennebus A-lag til to seriemesterskap, opprykk og kretsmesterskap på rad. Duoen har altså fått full uttelling i deres to første sesonger som Rennebu-trenere.

Spillende trener Meslo tok i mot blomsten på vegne av seg selv og Stavne. Han begynte som trener i Rennebu, da han flyttet hjem fra Oslo foran 2017-sesongen, i forbindelse med hans nye jobb som idrettsfag- og kroppsøvingslærer ved Oppdal VGS.

- Hvorfor ble du fotballtrener?

- Det er veldig interessant, rett og slett. Å se enkeltspillere og lag utvikle seg er skikkelig artig - nesten like artig som å vinne kamper. Og i Rennebu har det virkelig gått framover de siste to årene.

Laget hadde nettopp rykka ned til sjette, da duoen overtok.

- Vi skjønte tidlig at det var muligheter for å rykke opp igjen, hvis vi la ned en skikkelig innsats. Det ble en kjempesesong med kun seire. At det skulle gå så vanvittig godt i år også, det klarte vi ikke å forutse.

Rennebu står bare med to tapte kamper i løpet av Meslo og Stavnes to første år på trenerbenken. Men Meslo nekter å ta all æren for suksessen.

- Det er enkelt å vinne kamper, når du har gode fotballspillere. Jeg og Olav har også jobbet godt sammen. Vi snakker og diskuterer fotball hele tiden. Vi lærer nok av hverandre, begge to, selv om vi tenker likt om overraskende mye, sier han og fortsetter:

- Olav er en faglig dyktig trener som har vært i bransjen lenge. Å ha noen å snakke fotball sammen med, var det jeg frykta jeg kom til å savne mest, da jeg flyttet hjem etter å ha sittet på kontor med fem heltidsansatte fotballtrenere i Heming IL. Da er det godt å ha Olav å snakke med.

Rennebu har framstått som et solid kollektiv de to siste årene.

- På dette nivået, må du bruke treningstiden du har til rådighet riktig. Vi har en del gode enkeltspillere, samtidig som vi utnytter styrkene til spillerne våre. Det er enkle retningslinjer.

- Godfoten står sterkt i Rennebu, med andre ord?

- Jeg tror alle fotballtrenere i hele verden er enige med godfotteorien til Eggen, sier Meslo.

- Hva er ambisjonene foran neste sesong?

- Det må vi bestemme oss for, når vi får samlet laget igjen i januar-februar. Det kommer an på om vi klarer å forsterke stallen, men vi har selvsagt ambisjon om å berge plassen i fjerde.

- Har du noen personlige ambisjoner som trener?

- Skal jeg være helt ærlig, så håper jeg å kunne fortsette trenerkarrieren i mange år. Du vet aldri i denne bransjen. Vi får se hva tida bringer, men det hadde ikke vært uaktuelt å trene på et høyere nivå før eller siden.

- De to siste sesongene må da ha åpnet noen øyne?

- Jeg vet ikke hvordan folk stiller seg til dette jeg, men det virker nok mer positivt enn negativt.