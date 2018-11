Tverrpolitisk enighet om at Nerskogsveien må rustes opp - men...

Nyheter

Som Opdalingen som første avis omtalte søndag kveld, vil Fylkesrådmannen i Trøndelag på det kommende møte i Hovedutvalg veg i fylket, innstille på at Nerskogsveien i fremtiden skal ha grusvegstandard.

Dette får Høyre til å reagere, og varaordfører i Oppdal og fylkespolitiker Ingvill Dalseg karakteriserer innstillingen som uakseptabel.

Dette er Rolf Arne Bruholt i Rennebu Senterparti helt enig med Dalseg i, men Bruholt sier at Solberg-regjeringen må ta sin del av skylda for elendigheten.

- Vi i Senterpartiet ønsker selvsagt at veien over Nerskogen skal rustes opp, med fast dekke, men jeg anbefaler samtidig at Dalseg gir en korreks til sin egen regjering. Det er faktisk Høyre som struper bevilgningene inn til Fylkeskommunen, og når dette nå skal behandles, har de derfor ikke de nødvendige midlene de tidligere er blitt lovet. Det er det regjeringen som har ansvaret for, sier han.

Ordfører Ola Øie (Ap) i Rennebu har jobbet i flere år for å skaffe politisk vilje og dermed midler til en storstilt opprustning av veien. Nå mener han at grusdekke kan være en god begynnelse, selv om han understreker at også han har et ønske om en vei med fast dekke.

- Det viktigste for meg er å komme i gang. Jeg har jobbet med dette i tre år, og om det i første omgang blir grusveg, er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg ser det altså ikke nødvendigvis som en krise om det ikke bevilges penger til asfalt i denne omgang, for jeg tenker at det aller viktigste er å komme i gang og heve standarden, sier han.

Øie forteller at han vil fortsette å jobbe for å få god standard på Nerskogveien, da med fast dekke.

- Jeg har forsøkt å påvirke fylkespolitikerne i flere år, og hatt uttallige møter om veien. Jeg arrangerte også folkemøte på Nerskogen, men synes det nå er aller viktigst å komme i gang, uansett. Jeg tror heller ikke en midlertidig grusvei vil reversere arbeidet med å få på plass asfalt på strekningen, sier han.

Øie lanserer samtidig ideen om å se på andre løsninger enn asfalt som toppdekke. Da ser han i første rekke til nabobygda.

- Det forskes blant annet på knust skifer som aktuelt toppdekke. Det kan kanskje være et alternativ til asfalt, undrer han, og presiserer at ingen ennå vet utfallet på onsdagens møte i Fylket.