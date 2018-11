Bil havnet på taket på E6

En personbil skal ha havnet på taket ved Ulsberg like nord for avkjøringen til riksvei 3. Kjørefeltet nordover mot Trondheim er stengt. Trafikken dirigeres på stedet. Bilberger er bestilt.

Fører er sendt til sykehus på sjekk.

E6 Oppdal-Berkåk: Bil havnet på taket ved Ulsberg like nord for avkjøringen til Rv 3. Sperrer kjørefeltet mot Trondheim. Dirigerer trafikken forbi.

#Berkåk: E6 like nord for Ulsberg, kjøretøy havnet i grøfta, fører kjøres til sykehus for sjekk, bilberger bestilt.