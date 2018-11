Trafikkulykke på fylkesvei 700 ved Sandbrekka

Nyheter

Nødetatene på vei til en trafikkulykke på Stamnan i Rennebu. En bil har kjørt ut omlag 200 meter nedenfor forsamlingshuset Sandbrekka. Det melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

- Politi og ambulanse er straks på stedet. Det skal være snakk om en bil som har havnet utenfor veien og som skal ha snurret rundt. De første meldingene går ut på at det ikke er snakk om alvorlig personskade. Vi vet mer når etatene kommer på stedet, opplyser operasjonsleder Svein Helgetun til Opdalingen.

Bilen står ute på et jorde, og det er mulig for trafikken å passere. Politiet ber folk være oppmerksomme på at det er glatt i området.

Saken oppdateres!