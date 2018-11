Vil gi 22 millioner til Nerskogsveien

Nyheter

Det ble oppstyr etter at Opdalingen først skrev søndag kveld at fylkesrådmannen "bare" legger 10 millioner på bordet til Nerskogsveien.

- Helt uakseptabelt, sa Ingvill Dalseg i Høyre.

Tirsdag kom sentrale politikere fra Arbeiderpartiet på banen. Nå vil Ap foreslå å sette av 22 millioner kroner til veien, ifølge Arnfinn Brechan, fylkestingsmedlem og medlem i hovedutvalg for vei.

- Vi sitter og jobber med et forslag til fylkestinget, som innebærer at vi skal bruke 22 millioner kroner på å få bedre stabilisering og et fast dekke. Det blir en fullverdig vei, sier han.

Måten det skal gjøres på, er at det skal freses inn pukk i veien. Brechan (bildet) sier at det med denne måten blir en fullverdig vei med fast dekke i alle fall i 15 år frem i tid. Allerede første halvår neste år ser han for seg at jobben er i gang.

- Vi håper at folk føler at vi ivaretar deres interesser, ved å få lagt et alminnelig god dekke ved å bevilge disse pengene. Dette blir en fullverdig vei, gjentar han.

Innstillingen

Det er førstkommende onsdag at hovedutvalget skal behandle oppgradering av FV 6512, Nerskogsveien, og i innstillingen fra Fylkesrådmannen heter det:

1. Hovedutvalg veg vedtar at Nerskogvegen utbedres innenfor vedtatt ramme på 10 millioner kroner med grusvegstandard, som vil gi god fremkommelighet og bæreevne året rundt og lave driftskostnader i forhold til en dårlig asfaltert veg.

2. Arbeidet bør igangsettes umiddelbart etter teleløsningen til våren.

3. Før igangsetting må løsningen forankres med Rennebu og Oppdal kommune.

Høyre er ikke tilfreds med løsningen som fylkesrådmannen foreslår, og mener at å omgjøre en asfaltert vei til grusvei ikke er akseptabelt.

–Vi håper selvsagt at øvrige partier kan bli med på et mer offensivt forslag enn det rådmannen har lagt opp til. Nerskogen er ei levende og vital distriktsbygd som bør ha en rimelig standard på veien sin, sier varaordfører i Oppdal og fylkespolitiker, Ingvill Dalseg.

Endringsforslag

Høyre vil derfor fremme et endringsforslag i onsdagens møte, der de foreslår at Hovedutvalg veg vedtar at Nerskogvegen utbedres innenfor vedtatt ramme på 12,5 millioner kroner, med fast dekke på strekning fra demningen ved Granasjøen til Skaret i Oppdal kommune. De sier også at bæreevne skal sikres på vegstrekningen, noe som betinger punktvise tiltak hvor de dårligste områdene må prioriteres.

– På liv og helse løs

Nerskogen har hatt en betydelig hyttevekst de siste årene og er en viktig motor i næringsutviklingen både i Oppdal og Rennebu, og i 2015 foreslo Vegvesenet å prioritere den i handlingsprogrammet for 2015.

– Næringsaktører sier at de ikke vil kjøre bygningsmaterialer til Nerskogen på grunn av den dårlige veien, og vi har hørt at ambulansene vegrer seg for det samme. Da begynner det å gå på liv og helse løs. Vi må ha minimumsstandard på veiene våre og det ingen tvil om at Nerskogvegen er en av de dårligste veiene i Trøndelag. Forslaget fra Høyre er et absolutt minimum. Nå håper vi de andre partiene støtter vårt forslag, sier gruppeleder for fylkestingsgruppen, Pål Sæther Eiden.

Fortvilet

–Jeg har vært fortvilt over tilstanden på Nerskogvegen i noen år nå. Vi i Høyre har foreslått flere runder med finansiering av utbedringer, nå foreslås det å brukes 10 millioner kroner og omgjøre en asfaltert vei til grusvei. Jeg håper politikere i regionen og fylket blir med og støtter Høyres forslag, slik at veien får en tilstand vi kan være bekjent av, sier Ingvill Dalseg.

Dette er Rolf Arne Bruholt i Rennebu Senterparti helt enig med Dalseg i, men Bruholt sier at Solberg-regjeringen må ta sin del av skylda for elendigheten.

–Vi i Senterpartiet ønsker selvsagt at veien over Nerskogen skal rustes opp, med fast dekke, men jeg anbefaler samtidig at Dalseg gir en korreks til sin egen regjering. Det er faktisk Høyre som struper bevilgningene inn til Fylkeskommunen, og når dette nå skal behandles, har de derfor ikke de nødvendige midlene de tidligere er blitt lovet. Det er det regjeringen som har ansvaret for, sier han.

Her mener Dalseg at Bruholt blir historieløs.

- Han glemmer at det var den rød/grønne regjeringen som overførte ansvaret for veiene fra staten til fylkene. Høyre har i fylkestinget satt av 20 millioner kroner hvert år i seks år til Nerskogveien.

Hun mener at problemet ligger internt i Arbeiderpartiet.

- Ordøfrerne klarer ikke å samarbeide intert i Oppdal og Rennebu. Da har de heller ikke noe tyngde innad i eget parti, sier en veldig engasjert Dalseg.

Kan godta grusdekke for å komme i gang

Ordfører Ola Øie (Ap) i Rennebu har jobbet i flere år for å skaffe politisk vilje og dermed midler til en storstilt opprustning av veien. Nå mener han at grusdekke kan være en god begynnelse, selv om han understreker at også han har et ønske om en vei med fast dekke.

–Det viktigste for meg er å komme i gang. Jeg har jobbet med dette i tre år, og om det i første omgang blir grusveg, er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg ser det altså ikke nødvendigvis som en krise om det ikke bevilges penger til asfalt i denne omgang, for jeg tenker at det aller viktigste er å komme i gang og heve standarden, sier han.

Øie forteller at han vil fortsette å jobbe for å få god standard på Nerskogveien, da med fast dekke.

–Jeg har forsøkt å påvirke fylkespolitikerne i flere år, og hatt uttallige møter om veien. Jeg arrangerte også folkemøte på Nerskogen, men synes det nå er aller viktigst å komme i gang, uansett. Jeg tror heller ikke en midlertidig grusvei vil reversere arbeidet med å få på plass asfalt på strekningen, sier han.

Øie lanserer samtidig ideen om å se på andre løsninger enn asfalt som toppdekke. Da ser han i første rekke til nabobygda.

- Det forskes blant annet på knust skifer som aktuelt toppdekke. Det kan kanskje være et alternativ til asfalt, undrer han, og presiserer at ingen ennå vet utfallet på onsdagens møte i Fylket.