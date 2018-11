Klarsignal for Siva-bygget

Nyheter

Kommunestyret behandlet torsdag områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum. Saken var oppe i bygningsrådet forrige uke, og der var det et enstemmig bygningsråd som sendte vedtaket videre til kommunestyret.

Siva Eiendom Holding AS gjort noen endringer for å imøtekomme innkomne merknader og innspill etter førstegangsbehandling av Siva-bygget, eller «Låven» som det populært kalles.

Det har kommet flere kritiske innspill i høringsprosessen, og Siva har i et notat til Oppdal kommune varslet at de tar innspillene til etterretning og justerer høyden på bygget.

- Dette er en sak som har versert høyt og lavt og som har vært mye omtalt, sier Arnt Gulaker (Ap).

Han var en av dem som var skeptiske til Siva-bygget da planene først kom på bordet, men som nå har endret oppfatning.

- Jeg har vært skeptisk til denne saken og mye av det har vært at det har bygd seg på likhetsprinsippet. Jeg ønsker at det skal være mest mulig likt for alle som skal bygge og etablere seg i sentrum. Med denne vurderingen og tilrådningen nærmer vi oss det vi har vært ute etter, sa Gulaker under bygningsrådsmøtet forrige uke.

Hans Bøe (V) uttrykte glede over at reguleringssaken og byggesaken nå begynte å gå mot en god løsning.

- Jeg er overbevist om at dette går mot en god løsning og at det vil være en vitamininnsprøytning for bygda. Det at Siva har sett på forslagene som har kommet inn etter høringsrunden og at de blant annet har justert høyden, er noe samtlige vil tjene på, sier han.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) mente det er en viktig oppgave for politikerne i Oppdal å tenke samfunnsutvikling.

- Jeg var så heldig at jeg fikk være med på næringskonferansen forrige uke og der kom det mange innspill fra ulike foredragsholdere om at verden ikke vil se ut slik den er i dag. Det viktigste med vår jobb er å være med å forbedre Oppdal og å gjøre Oppdal attraktiv i årene som kommer. Vi skal være attraktiv for nye kompetanseområder og attraktiv for de menneskene som har de nye kompetansene, sier hun.

Welander sier at hun gjennom hele prosessen har vært positive til et innovasjonssenter i Oppdal og til de tankene som næringshagen har hatt.

Både Trond Mesloe (Ap), Bjørg Marit Sæteren (Sp), Kyrre Riise (V) og Trygve Sande (V) ble enstemmig erklært inhabile i saken.

Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.