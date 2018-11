Har hatt bra med salg i oppstarten

Nyheter

Halvard Bakk ved Polaris Nordmøre avd. Berkåk mener tilbudet til scooterfolket er dårlig dekket i vårt område. I mai i år etablerte bedriften seg i de gamle samvirkelagslokalene i Berkåk sentrum, og Bakk forteller om mange nysgjerrige kunder og bra med salg i oppstarten.

–Vi er Midt-Norges største Snøscooter, ATV og Rangersenter. Våre Polaris-produkter er sortert i kjørtøygruppene snøscooter, ATV, ACE, General, RZR, Sportsman og Youth og skal være dekkende for alle behov som vår kunde ønsker. Vi selger kort sagt snøscootere, ATV, utstyr og tilbehør, har bruktmarked og nettsalg. Vi synes det er viktig å kunne tilby full pakke, så ikke minst tilbyr vi kundene service gjennom eget verksted, reklamerer han.

Mange av kundene kjører ATV og scooter i næringsøyemed, og Bakk har ikke merket så mye til de strenge restriksjonene som er forbundet med slik kjøring, først og fremst når det gjelder motorferdsel i utmark.

En arbeidsgruppe bestående av Arve Withbro fra MTL, Ståle Solem fra administrasjonen i kommunen, Jon Austberg og Inge Olav Nyberg fra interesseorganisasjonene og Nils Petter Gundersen og Bård Tore Berntsen fra grunneiere, er i gang med å sjekke muligheten for snøscooterkjøring i Rennebu kommune. Dette er et langt lerret å bleke, men uansett noe liker Bakk godt. For selv om mange drar til Sverige for å kjøre snøscooter, passer jo ikke det for alle.

–Hvis det kommer en slik tilrettelegging, er det veldig positivt for vår del. Det vil nok føre til at også salget tar seg opp her i distriktet, sier han.

Hovedkontoret til Polaris Nordmøre ligger i Rindal kommune, og bedriften har også en underavdeling i Aure.

– Vi dekker så å si hele midtre del av landet, sier Bakk.

Polaris Nordmøre gjennomfører et ambassadørprogram, der en person tilknyttet hovedkontoret og en tilknyttet avdelingen på Berkåk, kort forklart skal sørge for å reklamere for produktene. På Berkåk er det Christoffer Solem fra Orkanger som innehar denne stillingen

– Personen skal være et godt forbilde, være miljøskapende og sørge for å holde liv i sosiale medier. En slik stilling er det mulig for alle å søke på, oppfordrer Bakk.