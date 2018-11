Nyheter

Ukens blomst går til Felleskjøpet Oppdals butikksjef, Per Volden, som får skryt for å ha gitt vår tipser «en fantastisk mottakelse i alle mine år som kunde» og for å øye strålende kundeservice.

Selv blir han både overrasket og glad, da han konfronteres med skryten og får overrakt blomsten.

- Å gi kundene gode handleopplevelser, er den viktigste delen av jobben vår. Kundene betyr alt for butikken. Det må vi aldri glemme å ha i fokus, sier Volden.

Han har jobbet i FK-butikken siden 2002. I 2006 ble han butikksjef.

- Det er en utfordrende og god arbeidsplass, med et godt arbeidsmiljø og trivelige kunder. Det er en grunn til at jeg har vært her så lenge. Jeg trives veldig godt.

Ved siden av jobben, har Volden skapt seg et navn som musiker og komiker gjennom mange år med sceneopptredener.

- Tar du med deg noe fra scenen inn i arbeidshverdagen og motsatt?

- Å jobbe i butikk har faktisk en del likhetstrekk med å stå på scenen. Du må være bevisst på at folk ser deg og måten du opptrer på, særlig i en lederjobb som dette, der du skal være en rollemodell i tillegg.

- Hvordan forbereder du deg før du skal på scenen?

- Det er viktig å ha rett fokus, å finne roen og konsentrasjonen. Akkurat som i butikken, er det å kunne sette ting i system til god hjelp.

Felleskjøpet bruker store ressurser på opplæring både lokalt og sentralt.

- Vi skal gi alle kunder en profesjonell mottakelse og samtidig være blide og imøtekommende. I løpet av årene har jeg fått personlige relasjoner til mange av våre kunder. Det synes jeg er fint, og jeg tror det betyr litt for kundene også. Uten disse relasjonene, hadde muligens terskelen for å bestille varer på nett også blitt lavere. Netthandelen er vår største konkurrent.

Det trenger trolig ikke Per å bekymre seg for med det første.