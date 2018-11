- Kunne endt med katastrofe

Nyheter

Søndag morgen raste store steiner ned ved undergangen like sør for Berkåk stasjon. Det er støttemuren ved undergangen som har rast ut.

- Gjennom undergangen går det ofte folk, så dette kunne endt i verste fall endt med katastrofe, sier Olav Løkslett.

Løkslett bor på andre siden av E6 fra jernbaneundergangen, og trodde først det var noe som skjedde med boligen, da han hørte et voldsomt drønn.

Det kjører jevnlig biler gjennom undergangen, og ofte går det folk der.

- Like før steinene raste ut, gikk en mann tur gjennom undergangen sammen med hundene sine. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha skjedd, sier Løkslett, som selv har jobbet i Norges Statsbaner i mange år.

Bane Nor har ansvaret for infrastrukturen med jernbanen i Norge, og Jon Austberg fra Bane Nor var på stedet søndag morgen for å inspirere skadene. Austberg sier at steinraset ikke vil påvirke jernbanetrafikken og at togene kan passere.

- Togene kan gå som normalt, men vil inntil videre kjøre med redusert hastighet forbi stedet. Vi har kalt inn mannskap som kommer hit mandag morgen for å se nærmere på skadene, sier han.