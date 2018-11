Veien er åpen igjen etter ulykken

Nyheter

Politiet meldte i ettermiddag om at en personbil hadde kjørt i grøfta på E6, like nord for Berkåk.

Nødetater var på stedet. Veien var i en periode stengt på grunn av bilberging. De to som satt i bilen ble sjekket av ambulansepersonell på stedet og det ble konstatert at det ikke var oppstått personskader.

#Berkåk. Trafikkulykke E-6 like nord for Berkåk. Utforkjøring. Nødetater på vei — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 18, 2018