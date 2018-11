Nyheter

Nygårdsundergangen stenges inntil videre for biltrafikk på grunn av vedlikeholdsarbeid av Bane nord, etter at det raste ut flere store steiner like ved undergangen, da støttemuren ga etter søndag morgen.

Fotgjengertrafikk er tillatt utenfor arbeidstid, altså mellom klokken 16.00 og 07.00 på hverdager.