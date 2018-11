- Med feil påkobling vil kanskje bedrifter måtte legge ned virksomheten

Nyheter

Et samlet næringsliv i Rennebu vil ha den nordre tilkoblingen mellom Fylkesvei 700 og ny E6.

- Det er det desidert beste alternativet, og også det mest logiske, sier leder i Rennebu Næringsforening, Ivar Langklopp.

Det søndre alternativet, alternativ 3, betyr at tilkoblingsveien går opp fra krysset i sentrum og grovt skissert fortsetter opp mellom det gamle samvirkelaget og nye Coop Extra.

- Dette medfører at flere får veien så og si opp på verandaen sin, sier Langklopp.

Mandag kveld inviterte Nye Veier til informasjonsmøte om status ny E6 Ulsberg - Vindåsliene i kultursalen i Rennebuhallen. Det solide oppmøtet viser at saken engasjerer, og utbyggingsselskapet fikk mange innspill og kommentarer fra salen i løpet av det drøyt to timer lange møtet.

Når det gjelder sentrumsløsningen og hvor Fylkesvei 700 skal kobles til E6, er det lansert tre alternativ. Dette er nå redusert til to, det søndre og det nordre.

Rennebu kommune ønsker å vurdere begge disse alternativene, og det første som vil skje er at det lages et planprogram som beskriver prosessen. Denne vil så legges ut til høring.

Det nordre alternativet viser en rundkjøring like sør for Shell/Berkåk Veikro, hvilket også betyr at Arbeidssenteret må rives, før veien går opp like sør for Trønderenergi med ei bru over jernbanen, og kobles til den nye 4-felts motorveien på østsida av sentrum.

- Vi heier på ny vei, selv om flere bedrifter går en usikker fremtid i møte. Vi ser det heller ikke nødvendigheten med ei rundkjøring, som vil ta så mye sentrumsareal. Vi vil heller ha en vanlig forkjørsvei, sier Ivar Langklopp.

På vegne av næringsinteressene påpekte Langklopp at en omlegging av veien i sentrum er dramatisk. Han sier at det er massiv lokal motstand mot alternativ 3.

- Med feil påkobling vil tre bedrifter måtte redusere antall ansatte og kanskje til og med legge ned, sier han.

Tilhengerne av det nordre alternativet mener alternativet forringer adkomsten til sentrum, og at beboerne i området blir omringet av fylkesveier.

- Det går også med sju mål med det beste næringsarealet i sentrum med dette alternativet. Vi vil ha alternativ 1, understreker Langklopp, før han på møtet avsluttet innlegget sitt med en krystallklar appell til utbyggerne;

- Vi har gitt mye til storsamfunnet med aksept av den nye traseen. Da kan vi ikke akseptere at fylkeskommunen overkjører oss med det dårligste alternativet.

Ordfører Ola Øie tror det blir hektisk i tiden fremover.

- Om en måned får vi vite hvor travelt vi får det, også når det gjelder påkoblingen av Fylkesvei 700. Vedtaket gjøres våren 2019, og nå håper vi at Nye Veier jobber knallhardt med oppstarten. Da må vi i Rennebu også jobbe knallhardt, sier han.