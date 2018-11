- Vi ser på prisen som en anerkjennelse

Nyheter

Tirsdag ble årets jobbskaperpris i Rennebu delt ut på Markastuggu ved Nerskogen Landhandel.

Prisen ble utdelt for første gang i 2012 og siden har den blitt delt ut årlig til kommunens viktigste næringslivsaktører. Prisen består av en sjekk på ti tusen kroner, et diplom og en blomsterbukett.

Ordfører Ola Øie fikk æren av å presentere vinneren, som i år er Lundhytta (tidligere Lund hyttebygg).

- Jobbskaperprisen skal gis til personer som gjort seg bemerket og utvist stort samfunnsansvar ved å skape arbeidsplasser i bygda. Vi hadde, også i år, utrolig gode kandidater å velge mellom og det er bestandig vanskelig å skulle plukke ut den vi mener fortjener det mest, sier ordføreren under presentasjonen av vinnerbedriften.

Gode til å fornye seg

Ordføreren mener Lundhytta har bidratt til å markedsføre Rennebu kommune i mange sammenhenger og skryter av bedriftens evne til å fornye seg.

- I dag ser vi en bedrift som etter mitt syn har et utrolig moderne uttrykk. De har hatt stor betydning for Nerskogen og skal ha sin del av æren for at dette i dag er et av landets mest populære hytteområder. Ikke bare har de skapt gode arbeidsplasser i egen bedrift, de har også sørget for at andre bedrifter har kunnet generere flere arbeidsplasser og årsverk.

Prisvinnerbedriften ble i etablert i 1980 og eies i dag av Jon Kristian, Stein Ove og Jan Perry Lund.

- Lundhytta er i dag en hjørnesteinsbedrift på Nerskogen som Rennebu kommune setter stor pris på.

Det var en glad og stolt Stig Holthe-Berg (daglig leder), som sammen med salgssjef Leif Jonny Lund, steg opp for å ta imot prisen.

- Vi har utviklet oss jevnt og trutt over mange år, men det er først de siste årene utviklingen virkelig har skutt fart. Jeg begynte hos Lundhytta for sju og et halvt år siden. Den gang var vi åtte ansatte og hadde rundt 14 millioner kroner i omsetning, sier Holthe-Berg.

I dag har Lundhytta 19 ansatte og i 2017 hadde de en omsetning på 36 millioner kroner.

- Vi er glade for prisen og synes jo også at den er fortjent. Vi har bygd opp en bra bedrift i utkanten av en utkantkommune og har på den måten skapt gode arbeidsplasser både for rennbygg og oppdalinger.

Holthe-Berg påpeker at Lundhytta også har ambisjoner om videreutvikling.

- En anerkjennelse

- Vi jakter alltid utvikling og ønsker også å rette oss mer mot Oppdal, da all vår virksomhet i dag stort sett foregår på Nerskogen – på begge sider av kommunegrensa.

- Hva betyr prisen for dere?

- Vi tar det som en anerkjennelse på at vi har en posisjon, særlig her på Nerskogen, hvor vi er forholdsvis unike. Vi har en posisjon der vi kan være med på å utvikle nerskogsamfunnet og det synes vi er viktig.

Det er Rennebu næringsforening som har oppgaven med å plukke ut tre kandidater til å motta jobbskaperprisen. Deretter velger formannskapet ut en jury som skal plukke ut hvem som fortjener prisen mest av kandidatene.

De to andre nominerte til årets pris var Nerskogen Landhandel og Coop Extra på Berkåk.