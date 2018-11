Gravde av kabel - forsinkelser i togtrafikken

Nyheter

Togtrafikken kan bli opp mot 20 minutter forsenket, etter at Bane Nor gravde over en kabel som fører signal til lyskryssene.

- Dette fører til telefonkjøring, det vil si at togene får kjøre maks 40 kilometer i timen, mellom Oppdal og Drivdalen. Dette medfører en forsinkelse på opp mot 20 minutter, sier medievakt i Bane Nor, Hilde Marie Braaten, til Opdalingen.

Det skal være mannskaper på vei til stedet for å reparere feilen.

- Det er uvisst hvor lang tid det kommer til å ta. Det kommer an på omfanget av skadene. Mannskapene kommer til å reparere skadene så raskt det lar seg gjøre, sier Braaten.

Årsaken til telefonkjøringen, er at den avrevne kabelen gir signaler til lysreguleringspunktene langs jernbanen. Avrivningen gjør at togene nå må føres manuelt. Grønt og rødt lys i begge retninger styres nå av en såkalt lysfører. Lysføreren må ha tett kontakt med alle tog og bestemme hvilke tog som får kjøre og hvilke som må stoppe og vente.