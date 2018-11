Inviterer til alternativ julefeiring

Nyheter

Jula står for døra, og høytiden er for mange en fin anledning til å tilbringe mer tid enn ellers i året sammen med familie, slekt og venner. Samtidig er det slik at det er de som midt i all familiehyggen og kosen, synes jula er ekstra krevende.

Ikke minst kan julaften for mange bli en ekstra lang og vanskelig dag, spesielt for den som føler seg ensom og alene. Dette vil Frivilligsentralen i Rennebu gjerne være med å bøte på.

For første gang inviterer de derfor til alternativ julefeiring i sine lokaler på torget.

- En av våre frivillige har tatt initiativ til alternativ julefeiring her på Frivilligsentralen på julaften. Dette er noe vi selvfølgelig berømmer, og vi vil gjerne bidra sånn at vi får prøvd ut dette, forteller daglig leder ved Rennebu Frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess..

Julaften på Frivilligsentralen starter med grøt klokken 12.00, og holder åpent til litt utpå ettermiddagen. Dette avhenger noe på hvor mange gjester som kommer.

- Vi kjører en enkel utgave, og inviterer til julegrøt med mandel, kaffe og kaker, og selvfølgelig noen enkle julegaver. Sang og gang rundt juletreet, prat, lek og sosialt samvær, vil bli det viktigste disse timene på julaften, sier Svorkdal Hess.