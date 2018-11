- Vår oppgave blir å henge med i utviklingen

Nyheter

I dag har feiret Driv HMS feiret seg selv, med 35 år som bedriftshelsetjeneste. Rundt 25 kunder og samarbeidspartnere fra forskjellige bedrifter deltok på markeringen. Ansatte dro linjer fra oppstarten i 1983 og frem til i dag.

- Selv om 35 år kan virke lenge, er det ikke så veldig store endringer i det arbeidet Driv HMS bistår sine kunder med siden oppstaten, sier Marit Dørum Jære.

Hun har vært bedriftslege i Driv HMS alle disse årene. Først og fremst er dette å støtte ledere i virksomhetene i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og det Arbeidsmiljøloven sier om dette temaet.

Bedriften har kunder innenfor et bredt spekter av næringer, og ansatte hos bedriftshelsetjenesten har alltid vært opptatt av å ha en kunnskap som matcher kundenes behov for HMS-bistand innenfor sin bransje.

Daglig leder Nina Morseth Lauritzen sier at det er vanskelig å spå hvilke utfordringer bedriftene vil stå i fremtiden på grunn av i en raskt endrende teknologisk hverdag.

- Driv HMS’ oppgave blir å henge med i utviklingen, og å fortsatt kunne bistå kundene våre med de HMS-oppgavene de måtte ha for å skape trygge arbeidsplasser, sier hun.

Haakon Nordseth holdt et foredrag med en sterk oppfordring om å være en kollega som sier fra. Han mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre ulykker i arbeidslivet er å oppfordre til at alle kollegaer tør å si fra til hverandre, men ikke minst at det skapes en kultur som gjør dette enkelt.

Han kom med gode eksempler fra redningsarbeid, hvor denne kulturen for å si fra i mange tilfeller fører til at de tenker seg om en gang til, dersom en i gruppen er skeptisk til det de er i ferd med å gjøre.

- Når det er en etablert enighet om at alles stemme er like viktig, og at man alltid stopper opp dersom en er urolig for sikkerheten, da vil mange ulykker forhindres. Dersom man ofte tar sjanser, vil det statistisk sett helt sikkert skje en alvorlig ulykke til slutt. Dersom noen av de rundt da sier «ja, dette har jeg ventet på, for han tar sjanser», da har den som har sett på uten å stoppe det, et stort ansvaret for ulykken. Noe det viktigste du kan gjøre er å oppfordre til trygghet og sikkerhet, si til de unge at de skal se på arbeidsplassen med friske og skeptiske øyne, og takk dem hvis de sier fra, sier Haakon Nordseth med stor innlevelse.

Han har førti års erfaring med redningsarbeid.

- I mange, eller kanskje de fleste av de ulykkene jeg har kommet til, har jeg tenkt at dette var ikke nødvendig, her har man slurvet med sikkerheten. Svært mange ulykker kunne vært unngått, sier han.