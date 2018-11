- Vi ønsker ikke denne avviklingen

Nyheter

Landbruks- og matdepartementet sendte i dag forslag om avvikling av pelsdyrnæringen på høring. Dette er en oppfølging av Jeløya-plattformen. Forslaget innebærer forbud mot hold av pelsdyr, med en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025.

Det legges opp til en kompensasjonsordning.

Om kompensasjonsordningen:

Kompensasjonsordningen tar utgangspunkt i de bokførte verdiene av driftskapital som er brukt i pelsdyrholdet. En beregnet verdi av de eiendelene som i stor grad blir verdiløse etter et forbud blir dermed kompensert.

I tillegg vil det bli gitt kompensasjon for opprydningskostnader og mulighet til å søke tilskudd til omstilling til annen virksomhet på landbrukseiendommer.

Samlet kompensasjon etter forslaget er beregnet til inntil 365 millioner kroner, der 265 millioner går til å kompensere verdien av driftskapital i pelsdyrvirksomheten, inntil 50 millioner kroner til opprydning og inntil 50 millioner kroner til omstilling til annen landbruksvirksomhet.

Høyre ønsker å utarbeide et høringssvar fra Trøndelag.

- Flere aspekt vi tidligere har drøftet, med næringen, som eksempelvis eksport av livdyr og kompensasjon for tap innenfor tilleggsnæringer må vurderes innarbeidet i et høringssvar, sier Ingvill Dalseg

- Trøndelag Høyre har vært tydelig på at vi ikke ønsker denne avviklingen og vi vil uavhengig av hva som skjer samarbeide med næringen for best mulig resultat, sier Jan Grønningen.

Dalseg forteller at de inviterer til et fellesmøte i kommunestyresalen på nyåret. Der vil de invitere stortingspolitikere og andre de tenker kan bistå i møtet.