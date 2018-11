Nyheter

MOT til å glede-dagen arrangeres hvert år 23. november. MOT til å glede-dagen har blitt en årlig begivenhet, og handler om å skape og spre glede. Ungdom fra MOT-skolene besøker og gleder mennesker i sitt lokalsamfunn gjennom ulike «glede-aktiviteter». Mottoet for dagen er å skape glede med enkle midler. Cirke 65.000 ungdommer markerer dagen på sin skole, og blir en vitkgi synliggjøring av MOTs budskap lokalt.

Oppdal ungdomsskole har de siste årene markert denne dagen. Ola Vollan forteller at flere er sendt ut i sentrum for å spre glede og noen har dratt opp på Boas og helsesenteret for å spre glede.

- Grunnen til at vi går rundt å deler ut både klemmer og pepperkaker til folk i dag, er fordi vi vil lyse opp hverdagen til folk og å gi dem en grunn til å smile. I dag er det MOT til å glede-dagen og da skal vi ut å spre glede, sier Vollan til Opdalingen.

Emil Fagerhaug, Hanne Duås, Sander Haza Rise, Ola Vollan, Ida Selvåg og Sigrid Liabø synes det er artig å spre glede i hverdagen til folk.

- Det er små gjerninger vi gjør som er lett å gjennomføre, men det kan likevel bety mye for mange, sier Ida.

De tok turen til rådhuset for å glede de som var på jobb denne dagen. Både politiet, NAV, tannlegen og rådmannen fikk besøk av ungdomsskoleelevene. Og alle ble veldig glade for besøket.