Passkontoret i Oppdal videreføres

Nesten halvparten av landets passkontor skal legges ned, noe som får Sp til å reagere kraftig. Justisdepartementet sier sikkerhet er årsaken. Oppdal er en av plassene hvor passkontoret videreføres.

Dermed er det 77 steder igjen der du kan få utstedt pass, etter at 64 kontorer blir nedlagt.

For å kompensere for de praktiske problemene som oppstår for alle dem som mister passkontoret der de bor, innføres det tilbud om timebestilling og utvidet åpningstid for de gjenstående passkontorene.

Noen steder, der folk får svært lang reisevei, vil det bli opprettet mobile passkontor.

Sikkerhet og rutiner

Justisdepartementet begrunner nedleggelsene med at Riksrevisjonen sier det er for dårlig sikkerhet og rutiner for å utstede pass i Norge. I tillegg opplyser departementet at Politidirektoratet mener at det ikke er forsvarlig å ha så mange passkontorer hvis man skal ivareta kvalitet og sikkerhet. Et kontor bør utstede mellom 4.000–5.000 pass i året.

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30.000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– En svart fredag

Senterpartiet reagerer på den varslede massenedleggelsen.

– Hundretusenvis av voksne og barn kommer årlig til de lokale lensmannskontor for å skaffe seg nytt pass. Dette er en svart fredag for alle dem som nå kommer til å oppleve lengre køer og lengre reisevei for å ordne pass, skriver stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i en epost til NTB.

– Stortinget vedtok så sent som i juni krav til reisetid til passkontorene. Ifølge NRK innrømmer Justisdepartementet nå at de bryter dette vedtaket, fortsetter han og legger til at «regjeringen bør få passet sitt påskrevet». Kravet Gjelsvik viser til er at reisetiden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt.

Det er uklart når nedleggelsene vil starte. Justisdepartementet sier til NTB at dette må Politidirektoratet svare på. Politidirektoratet opplyser at de venter på oppdragsbrev om saken fra Justisdepartementet.

Her er oversikten over passkontorene legges ned

Agder politidistrikt:

Legges ned: Mandal, Flekkefjord og Kvinesdal, Valle og Bykle, Tvedestrand og Vegårshei

Videreføres: Arendal, Farsund, Kristiansand

Finnmark politidistrikt:

Legges ned: Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Måsøy

Videreføres: Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana, Vadsø

Innlandet politidistrikt:

Legges ned: Nordre Land, Lesja, Dovre, Lom, Midt-Gudbrandsdal

Videreføres: Elverum, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Fagernes, Otta, Tynset

Møre og Romsdal politidistrikt:

Legges ned: Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven

Videreføres: Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund

Nordland politidistrikt:

Legges ned: Ørnes

Videreføres: Bodø, Brønnøy og Vevelstad, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Alstahaug og Leirfjord

Oslo politidistrikt:

Legges ned: Ingen

Videreføres: Bærum, Grønland

Sørvest politidistrikt:

Legges ned: Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand

Videreføres: Egersund, Etne og Vindafjord, Haugesund. Randaberg, Sandnes, Stavanger lufthavn Sola, Stord

Sørøst politidistrikt:

Legges ned: Bamble, Hol, Kongsberg, Kragerø, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Røyken og Hurum, Seljord, Øvre Eiker.

Videreføres: Drammen, Gol og Hemsedal, Grenland, Hønefoss, Notodden, Stokke

Trøndelag politidistrikt:

Legges ned: Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal

Videreføres: Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy

Troms politidistrikt:

Legges ned: Ingen

Videreføres: Bardu, Finnsnes, Harstad, Nordreisa og Kvænangen, Tromsø

Vest politidistrikt:

Legges ned: Austevoll, Fusa, Gloppen, Høyanger, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Stryn, Vågsøy, Årdal, Askøy, Fjaler, Masfjorden

Videreføres: Bergen, Eid, Flora, Førde og Naustdal, Hardanger, Nordhordland, Os, Sogndal, Sotra og Øygarden, Voss

Øst politidistrikt: