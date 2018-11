Oppfordrer bilister til å ta det rolig på veiene

Nyheter

Etter flere dager med «gode» minusgrader og frost, meldes det nå om litt varmere vær fram mot og inn i helgen.

– Sannsynligheten for glattere veier er dermed stor, og politiet ber alle trafikanter og veifarende om å utvise aktsomhet. Be safe, skriver politiet Oppdal på sin Facebook-side.

Julesnøen lar ennå vente på seg, men mot helgen kan det komme en god del snø østafjells. Det blir imidlertid bare et kort besøk.

Været fram mot neste uke vil være veldig ustabilt stort sett over hele landet Det blir både snø og regn, vind og rolig vær, pluss- og minusgrader.

Kun Midt-Norge har grunn til å være ganske fornøyd, men heller ikke der slipper befolkningen billig unna.

– Det blir i det store og hele en rolig værtype, men veldig ustabilt. Midt-Norge kommer nok best ut av det med sønnavind og noe mindre nedbør enn ellers i landet, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

Lavtrykk

Et veldig stort lavtrykk som ligger vest for Skandinavia sørger for en god del vind både torsdag, fredag og lørdag. Spesielt gjelder dette på Vestlandet der det allerede natt til torsdag kommer vind i opptil 30–35 meter i sekundet.

Torsdag vil det også komme en god del snø sør for Stad. I Oslo-området alene mellom fem og ti centimeter med snø. I indre strøk opptil 20 centimeter.

Men snøen blir ikke liggende lenge. Allerede torsdag kveld og natt til fredag kommer de milde temperaturene og nedbøren kommer som regn fram til lørdag og natt til søndag.

– Det kan bli svært vanskelige kjøreforhold på Østlandet som følge av dette, sier Fagerlid.

Vestlandet får som vanlig hovedtyngden av nedbøren og man må ganske høyt opp for å finne snø.

Ingen julesnø

– Julesnøen lar nok vente på seg i Sør-Norge. Prognosene fram til 10. desember tilsier ikke noe stabilt vintervær. Den snøen som kommer vil bare være et blaff og vil ikke bli liggende, mener han.

Østafjells vil temperaturene ligge på mellom seks og åtte plussgrader, på Vestlandet noe høyere med 10–11 plussgrader i noen dager framover. Deretter vil det dreie over til noe roligere vær, men fortsatt ganske kjølig. Noen sprengkulde kommer ikke med det første.

– Det eneste stedet i Norge som har stabilt vintervær er nok Spitsbergen, avslutter Fagerlid.

I Nord-Norge vil det holde seg ganske fint med lite nedbør utover mot neste uke. Noe pålandsvind kan føre til snøbyger og vinterlig vær de siste dagene.