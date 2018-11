– Dere kan imponerende mye om brannvern

Nyheter

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) besøker alle elever på fjerde trinn i Oppdal og Rennebu for å undervise i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Kalenderen inneholder adventstidens viktigste budskap, nemlig hvordan vi alle skal få en trygg og brannfri høytid.

–Vi er ikke alene om denne viktige førjulskampanjen. 54 brannvesen er med på Brannvesenets julekalender, så skoler over hele landet får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen, sier brannsjef i TBRT, Trine Bakke.

De fleste branner oppstår i boliger, og vi står nå foran en travel og kald adventstid. Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

4. klasse ved Rennebu barne- og ungdomsskole, tok imot Trine Bakke, Steingrim Falksete og Anna-Karin Hermansen fra TBRT med åpent sinn, og i løpet av den snaue timen i klasserommet, fikk brannfolka masse innspill fra skoleelevene.

–Dere er jammen flinke og kan mye, sa en imponert brannmester og delte ut julekalender til alle sammen.

Julekalenderen har luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Det er viktig å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass, og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året, og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

–Dere viser at dere kan mye om dette, så nå må dere huske på å øve hjemme, formante Falksete til engasjerte skoleelever.