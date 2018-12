Slåssing, elgpåkjørsel og falsk alarm

Nyheter

Natt til lørdag ble politiet varslet om at to kvinner var røket uklar ved et utested i Oppdal.

- Det skal ha vært litt fysisk utagering mellom de to partene. Noe senere skal den ene parten ha oppsøkt den andre i et hus i Oppdal, hvor det ble utført skadeverk. Huset tilhørte ikke noen av de to partene, men noen som har tilknytning til dem, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Både skadeverket og volden har blitt anmeldt. Den ene parten, som skal ha utført skadeverket, hadde allerede forlatt huset da politiet ankom stedet.

- Vi vet hvem de to kvinnene er. Politiet lokalt har ikke vært i kontakt med dem, men vedkommende har selv vært i kontakt med politiet i Trondheim. Der skal det gjøres ytterligere politiarbeid, før vi får avsluttet saken.

Brøt seg inn i eget hus

Søndag morgen fikk politiet igjen melding om skadeverk og mulig innbrudd i Oppdal. Denne gangen skulle det vise seg å være falsk alarm. En person fant som ikke nøklene til sitt eget hus, så seg nødt til å knuse et vindu for å komme seg inn. Personen skal ha fått noen kuttskader på grunn av dette. Politiet var ikke på stedet.

Søndag kveld klokken 23.19 ble en elg påkjørt på tur sørover opp fra Kløftbrua.

- Bilen fikk skader på panser og front. Det oppsto ingen personskader, sier Skårsmoen.

Viltnemda ble tilkalt for å ta seg av elgen, som løp videre etter sammenstøtet.