Såpeglatte veier - 20-åring kjørte i grøfta

Nyheter

En 20 år gammel mann mistet mandag kveld kontroll på bilen og havnet i grøfta ved E6 på Fagerhaug. De to personene i bilen skal være utebygdes fra og var på gjennomfart. Begge ble kjørt til legevakt for sjekk. Der ble det konstatert at de hadde kommet uskadd fra ulykken.

Lensmann Finn Skårsmoen trekker fram føret etter veiene som en mulig årsak til ulykken.

- Det var glatt langs veiene i går kveld og det er det fortsatt. Det er viktig at folk er litt ekstra aktsomme, når føret er som dette, sier lensmannen.