Oppdalspolitiet ble satt i beredskap, etter at det i natt ble begått grovt tyveri ved en sportsbutikk i Folldal. Det ble satt opp sperringer både mot Hjerkinn og Dombås.

Bilen stoppet cirka en kilometer etter at den hadde kjørt over en spikermattesperring langs rv3 i Koppang, skriver NRK. Der ble de to gjerningsmennene, som skal være fra trondheimsområdet, pågrepet.