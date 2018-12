Varsel om økt snøskredfare

Nyheter

Varsom melder på sine nettsider at det er økt snøskredfare i Trollheimen.

- Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i nokre bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner, skriver varsom.no.

Det er varslet om moderat snøskredfare, altså farenivå 2.

- Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i/ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn, står det på nettsiden.