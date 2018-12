Vilt påkjørt av tog og bil

Nyheter

Tirsdag morgen kjørte toget på et hjortedyr nord for Oppdal. I politiloggen står det motstridende meldinger om hvorvidt det var et rådyr eller en hjort som ble påkjørt. Det døde dyret ble tatt hånd om at viltnemda.

Samme morgen, rett før klokken ni, ble en elg påkjørt langs E6 ved Fagerhaug. Det oppsto ingen personskader, mens bilen fikk noen skader i fronten. Dyret løp videre. Viltnemda ble varslet.

I en annen togmelding varslet en som kjørte bil langs E6 om at han hadde observert et tog hvor bremsene hadde hengt seg opp på noen av vognene. Bremsene skal ha vært rødglødende. Det ble gitt beskjed til togleder og bremseproblemene ble håndtert internt av NSB eller BaneNor.