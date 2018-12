Hasardiøst pokerspill i arbeidsleir

Nyheter

Notert

Torsdag 5.2.1946

Akeulykke i Opdal

Fire ungdommer rente med sin bobbkjelke nedover Nerhoelvegen. Da de kom et stykke ned i vegen sluknet ei lommelykt som de brukte som belysning. Farten var god og da de kom ned til Nerhoelbrua greide de ikke å holde bent efter vegen og de kjørte rett på rekkverket. Brua er nemlig noe smalere enn vegen. To av ungdommene kom praktisk talt uskadd fra det, men en, Odlaug Koren fra Skaun som er jente på gården Blokkhus fekk en hard medfart. Hun fekk stygge og til dels store sår og måtte sendes på sykehus.

Fredag 7.12.1934

Gullbryllup

Lørdag feiret Ole I. Vognild (Borti-Stuggun) og hustru Marit (født Røime) sitt gullbryllup. Mange venner og bekjente hadde møtt frem for å feire dagen sammen med de to gamle. Gullbrudeparet er kjent som særlig dyktige folk som har arbeidet sig op til stor velstand. Ole I. Vognild feiret 80 år den 28. november. Han bærer sin alder godt. Det er få 80-åringer som er friskere og raskere enn han. I sine unge år drev han som garver.

Torsdag 2.12.1965

Gratulerer

Fru Ragnhild Aune, Berkåk, fylte 93 år fredag 26. nov. Hun er fremdeles i full vigør og steller seg selv. I sine yngre dager drev hun Berkåk gjestgiveri. Det var mange som ville ønske henne til lykke med dagen.

Mandag 8.12.1941

Opdal gamlehjem

På Opdal gamlehjem er det nå en huslyd på 20 medlemmer. Bestyrerinne er frk. Ragnhild Løkken. Hun har to jenter under seg. Av de 17 som bor på hjemmet er det 3 som ligger. Resten er mer og mindre raske. Noen er flinke, hugger ved, driver med binding o.s.v.

Mandag 4.12.1939

Stiftskappelan Sandvei

ble i statsråd fredag utnemt til sokneprest i Rennebu.

Torsdag 7.12.1950

Sivert Stølom

er millom dei 50-60 medarbeidarane i Norsk Ordbok som har gjort så mykje friviljug, gratis arbeid for dette bokverket at han fær boka heilt fritt. Han har skrive ut over 2000 setlar. Stølom er no ein mann på fleire og nitti år. Bladstyraren har sjølv vori borti dette arbeidet – så mykje at han og er millom dei 50-60 heldige og veit vel at det ligg mykje arbeid bak desse over 2000 setlane hans Sivert Stølom. Stølom tenkjer ikkje på det store arbeidet, men gled seg storleg over at dette storverket for det norske folkemålet endeleg tek til å koma ut..

Mandag 8.12.1941

Hasardiøst pokerspill i arbeidsleirene her på Sunndalsøra

Pokerspillet ser ut til å ta overhånd i arbeidsleirene her rundt Sunndalsøra og politiet vil nå gripe inn for å sette en stopper for dette uvesen. Politiet har fått kjennskap til at en enkelt mann har tapt 1500 kr. på en natt. Flere navn blant de såkalte proffesjonelle spillere er notert og de kan vente seg et oppgjør med politiet. Dette med kortspill om penger er en forferdelig uskikk og man har kjennskap til at familieforsørgere har spillt bort alle sine opptjente penger, slik at hverken han eller familien kan reise hjem på juleferie.

Mandag 4.12.1939

Fred hvis Hitler ofres, sier amerikansk avis

New York Times skriver: Statsminister Chamberlain gikk i sin tale i kringkastingen forleden dag lenger enn noen statsmann i de allierte land har gjort hittil i sine bestrebelser for å vise det tyske folk, at det kan oppnåes en ærefull fred for et Tyskland der har avskaffet sin aggressive, tyranniserende mentalitet – d. v. s. selve kjennetegnet for den nåværende tyske regjering. Men det tyske folk er så godt isolert av den tyske censur, at det aldri kommer til å høre om de britiske betingelser og ikke vil tro de britiske løfter, hvis de får høre dem.

Torsdag 2.12.1965

Kaldt losji

Forleden kveld måtte betjeningen på Oppdal Jernbanestasjon varsle lensmannen om at en mannsperson hadde ordnet seg for natten på plattformen, like ved stasjonen. Vedkommende hadde krøpet inn i en sovepose og tenkte, sa han selv, å overnatte. Det var da mellom 18-19 kuldegrader, men han var vant til litt av hvert, sa han. Lensmannen ga ham losji i arrestlokalet og transporterte ham andre dagen til Molde hvor han hørte hjemme.

Torsdag 7.12.1950

Ingebr. P. Gunnes

er tilsett som likningssekretær i Rennebu.

Mandag 6.12.1999

Julebutikk på Vangsenga

Anne Marit Myrmo har startet en julebutikk i buret på gården Vangsenga i Rennebu. Butikken skal være åpen hver helg fram til jul.

Anne Marit og mannen har tatt over gården Vangsenga etter slektninger. De driver en gård fra før og husene sto derfor tomme på Vangsenga. – Vi syntes det var synd at det skulle stå tomt her, og det var slik jeg fikk ideen til å drive julebutikk i buret, forteller Anne Marit.

Det er en spesiell opplevelse å komme til Vangsenga en sen vinterkveld. Da Opdalingen var på besøk på fredag var det kaldt og klart vintervær. Fakler viste veien ned til julebutikken, og en fikk virkelig julestemning av å besøke den flotte gården. Hele familien er engasjert i arbeidet på julebutikken. (…)

Tirsdag 6.12.1977

Julehandel, julegater og juleutstillinger

Pengene renner inn i god stemning.

Allerede sist i november startet forretningsstanden med sine juleforberedelser,- og en har faktisk det inntrykk at det blir startet tidligere og tidligere for hvert år. Om det er bare vi som har denne følelsen skal være usagt, men vi har det iallefall. Jo da. Nå er juleutstillingene på plass, og det ble jobbet i sene kvelds- og nattetimer i forrige uke for å gjøre butikklokalene presentable i julepynten til helgahandelen skulle sette inn. Det har blitt mere og mere vanlig at folk gjør sine storinnkjøp fredagene, og når de sist fredag kom på sin vanlige butikkrunde, ble de møtt med nisser og dverge, lys og lykte, guirlandre og norske flagg, som sammen med nips og pyntegjenstander hadde forandret butikkene både innvendig og i det ansikt som vender utad,- nemlig utstillingsvinduene. Vår fotograf Arnfinn var ute med kameraet og tok en del bilder av førjulsstria, i håp om å sette publikum i julestemning i god tid før jul. Dess bedre stemning en er i, desto løsere sitter som kjent kronene i lommeboka, og det er vel noe av hensikten at pengene skal rulle lett i disse førjulstider. Jo, de ruller lett, ingen tvil om det.

Jula er jo blitt en pengekarusell uten like, der det er om å gjøre å bruke mest mulig av de oppsparte midler en måtte ha, enten til storinnkjøp til hjemmet, eller til statussymbolske julegaver til fjern og nær. Givergleden kan det vel bli så som så med, når en innunder julehelga er blakk som en kirkerotte, men dette får våge seg, for julegavene som er gitt bort, vitner iallefall ikke om fattigdom her i gården. Ja, er det ikke slik? Vi bare spør. (…)