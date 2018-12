Legger ned en stor innsats for oppdalsfotballen

Nyheter

Inge Lauritzen er uten tvil en mann med mange jern i ilden. Nå er en lang utessesong i fotballen avsluttet, og fotballavdelingen feiret seg selv med galla på mandag. Der var selvfølgelig kulturhussjefen sentral. Lauritzen er foreslått til ukens blomst i Opdalingen for sin innsats for lokalfotballen i Oppdal.

- Oi, så bra. Det var kjempehyggelig, sier han når han får overrakt blomsten.

Han vil ikke snakke om antall timer han legger ned som leder i Oppdal fotball, men innrømmer at det tar en god del tid.

- Det blir veldig mye i løpet av et år, men i år har jeg ikke lenger treneransvar, så det har kanskje blitt noen færre timer det siste året. Jeg har hovedansvar for RBK fotballskole, mye av Tine fotballskole, Oppdalscup og det meste i forbindelse med fotballgallaen, sier han og er enig i at han ikke blir arbeidsledig når han tar på seg et frivillig verv.

Som i mange andre idrettslag, så sliter også Oppdal med folk til å fylle de forskjellige vervene. Det bruker Inge og styret en god del tid på.

- Alle som holder på med frivillig arbeid vet at det er mye usynlig arbeid som blir gjort. Det er telefoner, avtaler som skal gjøres, representasjon og møter i og utenfor kommunen. Så er det også dugnader, sier han.

Begge Lauritzens barn har nå sluttet med fotball, med far holder fortsatt stand. Han synes det er så mye å ta tak i, og vil gjerne bidra.

- Det er en lyst til å få til noe. Jeg har gjennom årene vært trener, og sett at det er mye ugjort. Jeg vil hjelpe til med det.

Han forteller at Oppdal fotball de siste årene har gjort en grundig jobb sportslig, med å utdanne trenere og få på plass det sportslige. Det mener Lauritzen at de nå ser resultater av på tabellene. Nå har styret hovedfokus på bane- og anleggssituasjon.

- Klubben har investert mye for å løfte det sportslige på en systematisk måte. Det gode arbeidet der må backes opp på de andre områdene, som anlegg og utstyr, og sørge for at alt er i orden rundt. Det ønsker jeg å bidra til. I tillegg så blir man veldig godt kjent med både barn og ungdomm og de voksne, og det er veldig hyggelig, sier Lauritzen.