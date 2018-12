Nyheter

Politiet fikk i går kveld i nitiden melding om at noen kjørte bil med en kjelke på slep i Indianerbyen på Oppdal.

- Vi er ikke så voldsomt begeistra for den aktiviteten. Det har ingenting i trafikken å gjøre. Det er ikke det samme som å kjøre med henger, for å si det sånn. Hvis politiet kommer over nå sånt, må den som kjører bilen påregne å få førerkortet sitt beslaglagt, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Lensmannen oppfordrer ellers folk til å kjøre pent og etter forholdene.