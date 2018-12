E6 gjennom Rennebu prioriteres

Nyheter

Nye Veier prioriterer strekningene E6 Ulsberg – Melhus og E39 Flekkefjord – Ålgård og for utbygging, skriver selskapet i en pressemelding. Stekningen Ulsberg - Melhus er 64 km lang.

For begge de nye prioriterte strekningene gjenstår imidlertid arbeid med optimalisering, hvilket betyr å redusere kostnader og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

- Vi øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene, og forsikre oss at alle samfunnsøkonomiske gevinster er tatt ut. Både grundighet i optimaliseringen, men også at hastigheten i dette øker, er viktig. Målsetningen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

- Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi hittil har arbeidet med har økt med ca. 50 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder reduserte utbyggingskostnader, mens nesten 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader. Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, høyere hastighet og dermed redusert reisetid, sier Hovland.

Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t. Utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.