Nå blir det skiløype i Gjevilvassdalen

Denne saken er en oppfølging av Kommunestyrets vedtak som ble behandlet i juni i år. I saken som behandles i dag, foreslo rådmannen i sin tilrådning å ekspropriere rettigheter i veg for gjennomføring av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene vedtatt av Oppdal kommunestyre i 2016.

- Rådmannen har oppfattet Oppdal Kommunestyre sine vedtak i både reguleringsprosessen og tidligere ekspropriasjonsvedtak som et svar på at skiløype på Gjevilvassvegen er et tiltak som ønskes gjennomført så fort som mulig. Dette fordi skiløypen samlet sett har en svært stor samfunnsbetydning, skriver rådmannen i sin konklusjon.

Her kan du lese hele saksutredningen til rådmannen

I rådmannens konklusjon står det at skiløype i Gjevilvassdalen sammen med andre tiltak er svært viktig for Oppdal kommune sin fremtid som aktiv reiselivsdestinasjon.

- Å anlegge skiløype i tråd med vedtatt plan vil være et svært viktig tiltak for å sikre et nasjonalt viktig kulturlandskap og som vil være tilgjengelig for folk flest, sier rådmannen.

- Ubetinget optimist

Odd Arne Hoel (Uavh.) sier han er ubetinget optimist i denne saken.

- Et viktig og avgjørende moment i denne saken er hva det vil koste og hva vi må bortprioritere. Det hjelper ikke å legge ned den minste grendaskolen i bygda og vi har ikke råd til de store kostnadene, sier Hoel.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) sier at dette har vært en lang og krevende sak.

- Det har vært grundige høringer og mange runder i denne saken. Sånn som det er i dag er det et stort flertall av både grunneiere, innbyggere i Oppdal, hytteforeninger, næringsaktører og liknende som vil beholde skiløypa i Gjevilvassdalen. Jeg mener vi skal følge reguleringsplanen vi har vedtatt og at vi skal ekspropriere. Gjevilvassdalen er viktig for Oppdal, sier Welander.

- Vanskelig å forstå

Arne Braut (Sp) mener dette er en sak som har skapt stort engasjement og oppmerksomhet og vært grunnlag for mye strid og sterke fronter over lang tid.

- Saken i dag dreier seg om at kommunestyret skal gå til det skrittet å ekspropriere rettigheter i for å legge skiløype på en veg. Dette er en rett grunneierne har hatt i generasjoner. Dette begrunnes med at det ikke finnes alternativer til skiløyper enn etter Gjevilvassvegen og alle andre muligheter har vært prøvd. At det er uenighet både om løsning og måten å komme fram til løsning på, vises gjennom de merknadene som er kommet i saken Mange av merknadene er sterkt kritisk både til saksbehandling og saksfremstilling, sier Braut.

Han påpeker at det mangler vilje til å drøfte alternativ løsninger og det pekes på konsekvensene av å gjennomføre ekspropriasjon slik det nå legges opp til.

- Det gjelder rent praktisk bruk av veien til å utøve næring og kravet til økonomisk erstatning dette medfører. Jeg er redd, -det er ikke bare å vedta en ekspropriasjon og tro at saken er løst, sier SP-politikeren.

Han er redd for at om ekspropriasjonen gjennomføres slik innstillingen legger opp til, så vil dette kunne få økonomiske konsekvenser for kommunen som ikke er belyst i saken og som de i dag ikke kjenner rekkevidden av.

- Det gjelder de økonomiske konsekvenser både ved en ekspropriasjon for å legge skiløype etter veien og i tillegg, belastningen det vil være for kommunestyrets omdømme å ekspropriere en grunneierrettighet. Jeg er uenig i at det er slike rettsprosesser kommunen skal bruke skattebetalernes penger på. Jeg tror heller ikke at grunneierne, uavhengig av hvilket standpunkt en har til saken, ønsker å bli fratatt en rettighet for all framtid gjennom en ekspropriasjon. Det ser vi av også av saksfremstillingen og tilbakemeldingen, når 59 av rettighetshaverne er imot ekspropriasjon, sier Braut.

Angrefrist på ett år

Kommuneadvokat Kristian Nordheim gjorde rede for jussen i denne saken.

- Det er flere grunneiere som hevder at kommunen har store erstatningskrav i vente. Det er flere som hevder at vi har ingen erstatningskrav i vente, sier kommuneadvokaten.

- Om omfanget i ettertid skulle vise seg å være for stort, så er loven viselig laget, og man har en angrefrist på ett år. Man må ikke tiltre et skjønn og gjennomføre en ekspropriasjon, sier han.

- En trasig sak og en trasig tid

Hans Bøe (V) innledet innlegget på talerstolen med å si at dette har vært en trasig sak og en trasig tid.

- Jeg har vært i stor tvil om dette har vært farbar vei å gå. Jeg kan ikke komme på noen annen sak som har tatt så på som denne saken har gjort. Saken har skapt sterk splittelse i lokalsamfunnet vårt. Kommunestyret er også delt på midten i en sak vi egentlig skulle ha vært enig om, sier han.

Bøe sier at det er mye han ikke forstår i denne saken.

- Kommunen skulle finne fram til gode løsninger, men har fullstendig mislyktes. Men det er to ting jeg er klar på. Vi trenger ei skiløype i Gjevilvassdalen. Og som kommuneplanbehandlingen har vist tidligere i dag, så er det slutt på stor hytteutbygginging i dalen, sier Bøe.

- En drittsak

Sigmund Fostad (Frp) uttrykte at han var glad for at han nå skulle gi seg i politikken.

- Om det fortsetter sånn som det har gjort, så stopper kommunen muligehtene for en god utvikling og en ny næringsvirksomhet. Kommunens tillit oppfattes som lavere etterhvert som denne saken har utviklet seg. Fakta og realiteten bak løsningene blir aldri glemt, sier Fostad.

Trygve Sande (V) var klar i sin tale da han gikk på talerstolen.

- Dette har vært en lang sak. En drittsak og nå er jeg drittlei, sier Sande.

- Gjevilvassdalen tilhører alle

Eli Dahle (H) forteller at hun representerer et parti som kjemper for den private retten. Men at de i gruppemøtet har bestemt at de skal representere de 61 rettighetshaverne som vil ha skiløype.

- Skiløyper i Gjevilvassdalen er en løype for alle. Det er utrolig mange forskjellige mennesker som er glade i løypa og om vinteren er Gjevilvassdalen løypa om vinteren. Jeg har selv gått den nedre traseen, men den er mer kupert og vanskeligere å gå og er ikke like lett for alle å gå, sier Dahle.

Hun poengterer at løypa betyr mye, både for hytteeiere og fremtiden i turistnæringen.

- Løypa tilhører gleden for utrolig mange mennesker. Å gi fra seg retten i tre måneder i året til å brøyte er lite i forhold til hva det gjør for folkehelsen og så mye godt for mennesker, sier hun.

Vedtak

Rådmannens tilråding

Saksdokumenter forelå som nevnt i saksinnledningen:

I medhold av Plan- og bygningsloven §16-2, vedtar Oppdal kommune å ekspropriere rettigheter i veg for gjennomføring av områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene vedtatt av Oppdal kommunestyre i sak 16/47 den 22.06.2016. Oppdal kommunestyre vedtar at det umiddelbart skal tas ut skjønnsbegjæring og søkes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om forhåndstiltredelse før skjønn er avholdt. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Trøndelag i medhold av Plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28 og 29. En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Oppdal kommune innen tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Forutsatt at Oppdal kommunestyre vedtar ekspropriasjon. jfr. pkt. 1 ovenfor godkjennes inngåtte avtaler om forhåndstiltredelse og avtaleskjønn. Avtalene undertegnes i så tilfelle av ordfører.

Rådmannens tilrådning ble vedtatt 14 mot 11 stemmer. Mindretallet bestod av Senterpartiet, Frp, Høyre ved Olav Martin Mellemsæter og Uavhengige ved Odd Arne Hoel og Steinar Granlund.