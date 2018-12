Vil bruke 70,9 millioner kroner på 15 prosjekter

Nyheter

Mandag 17. desember skal budsjettet for 2019 behandles i Oppdal kommunestyre. I den anledning ligger budsjettet nå ut til offentlig ettersyn.

Fra 2019 vil kommunen få full effekt av det nye tilbudet til demente, nemlig Sanatelltunet bofellesskap. Rådmannen er stolt over at kommunen fra et økonomisk perspektiv har klart å innarbeide en økning på mer enn ti millioner kroner uten at det så langt har svekket andre tjenesteområder vesentlig. Samtidig vil investeringen med den betydelig økte driftskostnaden dette medfører svekke kommunens handlefrihet i årene som kommer.

Effektiviseringsmetode

Oppdal kommune har over flere år brukt «ostehøvelmetoden» som en effektiviseringsmetode, noe som over tid fører til en utarming av budsjettene. Dersom kommunen går bort fra denne metoden, vil det i stedet bli nødvendig med konkrete kutt for å få en forsvarlig driftsmargin, skriver rådmannen.

I den siste vedtatte handlingsplanen ligger Lønset skole og barnehage inn i 2019. Det er ikke satt av midler til drift fra 2020. Kommunestyret har bestilt at Lønset og Midtbygda oppvekstsenter skal videreføres ut skoleåret 2019.

Våren 2019 skal kommunestyret vurdere elevtall for etterfølgende skoleår, samt lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforhold for ansatte. Skulle kommunestyret etter dette reversere vedtaket om å avslutte driften på Lønset fra 2020, mener rådmannen det er åpenbart at andre driftstiltak må vurderes.

Konkrete tiltak

Rådmannen påregner at kommunen framover må sette inn konkrete tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i eldreomsorgssektoren.

Budsjettet har et investeringsprogram som omfatter 15 prosjekter, med en samlet utgift på 70,9 millioner kroner.

Her er noen av investeringene som er foreslått:

* Rehabilitering av kommunale offentlige bygg – kostnadsramme: 5,7 millioner kroner.

Ved Rådhuset er planen å skifte ut alle vinduer, tilleggsisolering av vegg og synlig betong til en totalkostnad på 3,9 millioner kroner, der 2,7 mill. overføres fra 2018-budsjettet.

Det foreslås også utskifting av vifter i sløydsalen ved Drivdalen skole for 150 000 kroner, utbytting av vinduer og etterisolering ved Oppdal ungdomsskole for 400 000 kroner, personellgarderobe og asfaltering ved Rosenvik for 650 000 kroner, samt personellgarderobe ved Pikhaugen barnehage for 600 000 kroner.

Oppgraderer veier

* Oppgradering av kommunale veier – kostnadsramme: 1,920 millioner kroner.

Bevilgningen til kommunale veier vil splittes i følgende delprosjekter: etablering av rekkverk langs Ola Setroms Veg for 300 000 kroner, utbedring av krysset ved sparbutikken for 1,030 millioner kroner, asfaltering langs Gamle Kongeveg for 290 000 kroner og reasfaltering for kroner 400 000 kroner.

* Ny brannstasjon – kostnadsramme: 47,5 millioner kroner.

* Endring av avfallsløsning (skifte fra skap til dunker) – kostnadsramme: 3,750 millioner kroner.

Aggregat til 1,5 mill.

* Nødstrømsaggregat rådhuset – kostnadsramme: 1,5 millioner kroner.

* Klargjøring av nye industriområder – kostnadsramme: 500 000 kroner.

* Utbygging av del av boligområde nord for Bøndernes – kostnadsramme: 750 000 kroner.

* Utvidelse av Oppdal miljøstasjon (kjøp av grunn) – kostnadsramme: en million kroner.