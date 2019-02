- Vis fjellvett i vinterferien

Nyheter

Det har vært betydelig skredfare i Trollheimen den siste uken, men skredfaren virker å være redusert i dagene før vinterferien. Røde Kors oppfordrer alle turglade trøndere til å vise fjellvett.

– Det er fortsatt fare for skred i store deler av landet. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader, og holde avstand til utløpsområder. Vi anbefaler alle å lese seg opp på vær og føre på varsom.no og yr.no før de legger ut på tur, sier Jan Steffen Hoem, leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps.

Det milde været i Trøndelag er ventet å fortsette ut i vinterferieuken, noe som kan føre til fortsatt betydelig skredfare. Sjekk derfor varsom.no gjennom hele uken. Ved betydelig snøskredfare kan naturlig utløste flakskred forventes. Faren opprettholdes så lenge det regner og er mildvær.

– Men mildværet er ikke bare negativt. Det er ikke nødvendig å oppsøke utsatte områder. Du kan også benytte deg av muligheten til å trene friluftsferdighetene til deg og din familie, i trygge områder. For eksempel kan dere trene på bålfyring, og voksne kan lære barn om hva som kan være farlig, oppfordrer Hoem.

Gode friluftsferdigheter gir gode opplevelser i naturen, og kan være viktig å kunne dersom noe skulle skje med deg eller de rund deg. Derfor oppfordrer Røde Kors også til å friske opp kunnskapene om Fjellvettreglene, og følge disse når man er på tur.

– Fjellvettreglene er laget for å øke sikkerheten for ferdsel i naturen. Det er også 3 andre viktige ting du må huske på når du skal ut på tur. Sjekk varsom.no for oppdaterte skredvarsler. Ta trygge veivalg, og ha med deg nødvendig utstyr for den planlagte turen, sier Hoem.

– Sørg også for at barn som ligger i pulk har det tørt og varm. Sørg for å regelmessig sjekke at barnet har det bra. Det bør være et isolerende lag mellom barnet og pulkens bunn for å hindre varmetap.

I perioder med mildvær, regn og snøsmelting kan områder med farlig is bli betydelig større. Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund.



– Det milde været kan ha tært på istykkelsen på vann i Trøndelag. Sett derfor sikkerheten i høysetet ved å vise varsomhet, og vurdere om du kan unngå å krysse vann og elver. På varsom.no finnes det råd om ferdsel på is og oppdaterte tall for istykkelser i Trøndelag, sier Hoem.