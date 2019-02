Høythengende heder til lokal ildsjel

Nyheter

I forbindelse med ei såkalt pluss-helg i regi av Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps, ble Ove Einar Drugudal, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, tildelt Norges Røde Kors Fortjenstdiplom med nål.

- Det kom totalt overraskende på meg, men er desto mer gledelig, sier Drugudal til Opdalingen.

I begrunnelsen for tildelingen, heter det blant annet;

"Ove Einar har rollen som distriktets førstehjelpansvarlige, og har vært sentral i å sette en felles standard for gjennomføring av hjelpekorpsprøven. Han har hjulpet til på utallige distriktsmesterskap, og har bidratt stort i distriktet rundt omkring, og hjulpet Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps dit vi er i dag".

Drugudal har vært med i det lokale hjelpekorpset i nærmere femti år. Han har hatt, og innehar den dag i dag, en lang rekke verv i organisasjonen.

- Fra 1970 til -95 var jeg litt aktiv. Etter -95 har jeg vært veldig aktiv, sier han.

Drugudal er leder for Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, et verv han har innehatt i til sammen 14 år. Men neste år er det slutt.

- På årsmøtet i mars neste år er jeg på valg, og da har jeg tenkt å tre til side. Frem til da, skal jeg være med og lære opp arvtakeren, sier han.

Han forteller om et engasjement som gir så utrolig mye tilbake.

- Jeg møter masse ungdom gjennom arbeidet i Røde Kors, noe som holder meg selv ung. Jeg lærer veldig mye av de unge, så vi lærer mye av hverandre. Det er stadig nye ting å lære om førstehjelp, noe vi må sørge for å holde oss oppdaterte på, understreker han.

Åtte år i distriktsstyret for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps, til sammen seks år i valgkomiteen (der han fortsatt sitter) og medlem av internasjonalt utvalg, er noen av vervene ildsjelen fra Rennebu innehar i Sør Trøndelag Røde Kors hjelpekorps.

- Jeg har vært med på tre turer til Georgia for å bygge opp organisasjonen der borte. I 2015 hadde de bare plaster, noen lommelykter og ei saks eller to. I dag har de, takket være vår pengestøtte, både fått gå på kurs og disponere et helt annet utvalg av nødvendige hjelpemidler, forteller han.

Tiden i hjelpekorpset er blitt en livsstil, ja mer enn det, for Ove Einar Drugudal. Så når han tenker på det som skal skje på årsmøtet om drøyt ett år, har han ingen problemer med å innrømme:

- Jeg gruer meg til det er slutt.