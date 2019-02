Regner med skiløypa er ferdig preparert innen klokken 15 i ettermiddag

Nyheter

Etter at «brøyternes» advokat Ivar Chr. Andersskog sendte ut brev om at brøytevarselet trekkes for gjevilvassvegstrekningen mellom Grøtsetra og Gjevilvasshytta, fikk Dale Maskin raskt beskjeden om at de nå kan igangsette preparering av skiløype på strekningen.

At brøyterne trekker brøytevarselet ble først omtalt i Opp.

- Vi jobber nå med å utbedre noen tekniske ting på tråkkemaskinen vår, men jeg regner med vi igangsetter tråkking om en times tid, sier daglig leder i Dale maskin, Arnt Erik Dale, til Opdalingen.

Dale sier at det ikke vil tråkkes løype mellom Osen og Langodden og Osen og Resset i dag.

- Det er kommunen som kjører løpet og bestemmer om vi skal kjøre opp resten av løypenettet. Jeg vet mange ønsker at vi skal kjøre opp hele løypenettet, men enn så lenge har vi kun fått beskjed om å kjøre opp strekningen mellom Grøtsetra og Gjevilvasshytta. Osen – Langodden og Osen – Resset ligger på trappene. Det er bare å vente og se om det kommer avklaring fra veilaget.

Strekningen er 9 kilometer lang, altså 1,8 mil med tråkkemaskin tur/retur. Arnt Erik Dale sier at dersom alt går som normalt, så vil skisporet være ferdig preparert mellom klokken 14 og 15 i ettermiddag.