Husk søknadsfristen for garantert barnehageplass

Nyheter

1.mars er fristen for å søke barnehageplass ved hovedopptaket i Oppdal.

Oppdal kommune oppfordrer alle småbarnsforeldre som ønsker barnehageplass i 2019 om å søke nå, da både rett til barnehageplass og klagerett bare gjelder når det er søkt innen fristen til hovedopptaket, som går ut 1. mars.

Alle som har søkt om plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket, med oppstart i august, eventuelt september, oktober eller november for barn som først fyller ett år i de månedene.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken har fått sitt første eller andre ønske oppfylt.

I Oppdal er det ti barnehager med ulik størrelse, profil og beliggenhet. Selv om Oppdal har god tilgang på barnehageplasser, kan det være barnehager som fylles opp raskere enn andre.

I 2018 ble pedagognormen skjerpet til maksimum sju barn under tre år eller 14 barn over tre år per barnehagelærer. I tillegg er det nå lovfestet bemanningsnorm som sier maksimum tre små barn eller seks store barn per voksen.

For at barnehagene skal kunne oppfylle kravene til bemanning med godt kvalifisert personale vil det være av stor betydning å få en oversikt over antall søkere ved hovedopptaket.