Søker driftskonsesjon i Rennebu

Nyheter

YIT Norge AS søker om driftskonsesjon for Skamferseter pukkverk i Rennebu kommune. Direktoratet for mineralforvaltning ved Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok søknad om driftskonsesjon 8. desember 2014 og nå sendes den altså videre på høring til aktuelle høringsinstanser og til Rennebu kommune, slik at saken blir tilstrekkelig belyst.

Høringsfrist er 12. mars 2019.

Omsøkt område er omtrent 87 dekar stort. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på rundt 7000 m3 og totalt uttak på 1 300 000 m3. Det gjenstår per dags dato rundt 1 150 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen allerede avsatt til masseuttak. Skamferseter steinbrudd ble allerede 31. mai 1990 omregulert til steinbrudd. Siden den gang (i mai 2002) har deler av det omsøkte området blitt omfattet av reguleringsplan med nav «Storpynten motorsenter».

DMF ber høringsinstansene komme med begrunnede synspunkter rundt hvorvidt konsesjon bør gis eller ikke, inkludert konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør stilles, hensyntatt det ansvarsområdet den aktuelle instans er satt til å forvalte, samt for private parter, de innspill som anses relevante ut ifra konkrete forhold i den aktuelle sak. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker DMF opplysninger om det.

Generelle kommentarer knyttet til arealbruk skal ikke vurderes ved en søknad om driftskonsesjon. Dette ivaretas gjennom plan- og bygningsloven.

«Søk i artskart viser at det er registrert sothøne (en sårbar art) i Norsk rødliste for arter i det foreslåtte konsesjonsområdet. DMF ber kommune og fylkesmann informere om tiltaket berører ytterligere naturmangfold og samtidig vurdere eventuelle effekter og konsekvenser av påvirkning, samt konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår som bør vurderes.