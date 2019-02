Vil gjøre disse veiene til forkjørsveier

Nyheter

Vegforvaltning- og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag foreslår å gjøre Storlidalsvegen (fylkesvei 6514) og Gamle Kongeveg (fylkesvei 6520) i Oppdal til forkjørsveier.

«Vi har for øvrig fått klare signaler fra Vegdirektoratet om at de ønsker at veger som klart framstår som forkjørsveger blir regulert deretter, for å unngå enhver tvil med hensyn til høyreregel/vikepliktsforhold,» skriver stabssjef June Stubmo og Alexander Larssen i Vegforvaltning – og trafikksikkerhetsseksjonen i Trøndelag i et brev til Oppdal kommune.

Oppdal kommune har mulighet til å komme med merknader i fire uker fra da de mottar brevet, som ble sendt ut på e-post 15. februar 2019.