Kristian Engdal Loe, som mange helt sikkert har sett bak kassa på Rema 1000 i Oppdal, får ukens blomst for å være en svært imøtekommende og serviceinnstilt overfor kundene sine.

- Det er veldig trivelig å få ukens blomst. Dette hadde jeg ikke forventa, sier han overrasket til Opdalingen.

Konfrontert med tipserens påstand om hvor trivelig og serviceinnstilt han er, svarer Kristian følgende:

- Det er jo det som er målet. Det er vi bevisste på. Service til kunden kommer alltid først. Det er viktig for meg at kundene har det trivelig når de handler her. Hvis de blir møtt av sure folk, får de nok ikke en like god handleopplevelse.

22-åringen har jobbet i butikken i snart tre år. Han begynte først som utplasseringselev fra Oppdal videregående skole og trivdes veldig godt allerede da.

- Etter en periode på utplassering, fikk jeg jobbe her i en uke. Jeg trivdes så godt, at jeg tenkte at dette var noe jeg ville prøve ut skikkelig. Til slutt fikk jeg lærlingeplass og siden har jeg jobbet her. Det er en veldig fin arbeidsplass. Jeg liker å møte folk og synes det er veldig trivelig å jobbe i butikk.

Etter at Kristian begynte på Rema, har han tatt fagbrev i salg og service. Men noen store ambisjoner innad i Rema-systemet vil han ikke påberope seg.

- Jeg har ingen ambisjoner om å bli kjøpmann, selv om jeg trives veldig godt. Jeg tror ikke at jeg kunne tenkt meg å drive med noe annet foreløpig.

I løpet av de tre siste årene, har Kristian blitt glad i miljøet på arbeidsplassen.

- Jeg er her nesten hver dag og handler så å si bare her. Jeg møter bestandig opp en halvtime før jobb, siden jeg liker å ha god tid. Noen ganger er jeg også med og hjelper til litt utenfor arbeidstid.

Kristian er født og oppvokst drivdaling. Men dialekta holder han litt tilbake når han er på jobb.

- Jeg legger om dialekta litt når jeg er i butikken, ja. Det har hendt at kunder ikke forstår dialekta mi, smiler han.

- Hva synes du om at dine kunder er så fornøyde at de går til avisa for å tipse om deg?

- Det er ikke hverdagslig, for å si det sånn. Jeg synes det er veldig snilt gjort. Det er som sagt helt uventet, jeg gjør jo bare jobben min, sier han.

I fjor ble Kristian nominert til servicepris.

- Jeg kom på andreplass. Det er greit nok, det, sier han.

- Du er fornøyd med den?

Ja, jeg er fornøyd med den! Jeg visste ingenting om den prisen før Frode (Ledal, kjøpmann) fortalte meg det. Det var litt spesielt. Jeg hadde jo aldri satt meg mål om noe sånt. Bare kunden går ut herfra med et smil, så er jeg fornøyd.

Kristian føler han har et godt forhold til kundene sine.

- Jeg er blid og trivelig hver dag. Jeg har blitt kjent med så mange siden jeg begynte her og er på hils med mange, også på fritiden. Da jeg gikk på OVS, var jeg egentlig ganske sjenert. Men etter at jeg begynte her, så har det blitt mye bedre. Nå snakker jeg med alle og har det trivelig sammen med folk.