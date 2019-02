Rolig helg for politiet

Nyheter

Det har ikke vært det helt store å melde fra poliiets logg denne helgen.

Fredag kveld, rundt, 19.40, kom det inn en melding om at to unge menn i 20-årene hadde en uoverstemmelse. Det var to som var på besøk i Oppdal, og de befant seg i området rundt Vangslia.

- Vi sendte en bil, men den ble tatt av oppdraget. De ordnet opp seg i mellom, og fikk beskjed om å eventuelt ta det videre på lørdag. Vi har ikke hørt noe mer, sier Finn Skårsmoen, avsnittsleder ved Oppdal lensmannskontor.

På Rv 70 har det vært et par tilfeller av is som har rast ut i veien, blant annet ikke langt fra Lønset.

- Dette har vi opplevd hver vinter de siste årene. Statens vegvesen sikrer området, men det er et veldig vanskelig parti, sier Skårsmoen.