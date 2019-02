Fjær for forskning

Nyheter

- Takket være inntektene fra fastelavnsris, vet vi nå eksempelvis mer om hvordan kvinner som fjerner friske organer for å forebygge kreft, kan få et bedre liv, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening i en pressemelding.

Gammel tradisjon

I Norge er det vanlig å plukke inn bjerkegreiner og lage fastelavnsris. Fastelavnsris er blitt solgt av Norske Kvinners Sanitetsforening etter krigen, med fargede fjær i primærfarger blant grenene.

Fargede ris i oppsatser selges fra januar/februar og står fremme frem til fastelavn. Opprinnelig kunne fastelavnsriset brukes til å rise foreldre før de stod opp om morgenen, som et fruktbarhetssymbol. Risene skulle brukes for å vekke til live fruktbarheten til kvinner, dyr og trær (Wikipedia).

Mange rammes

Årlig får rundt 500 kvinner eggstokkreft i Norge. Dette er en av de mest dødelige kreftsykdommene kvinner kan få. Samtidig blir enda flere rammet av brystkreft. Mange er genetisk disponert, og frykten for å bli rammet oppleves dramatisk for de kvinnene det gjelder.

- Vi vet at noen kvinner med arvelig kreft i familien velger å fjerne friske organer som bryst, eggstokker og eggledere for å forebygge. En metode som ble verdenskjent da filmstjernen Angelina Jolie stod frem og fortalte at hun hadde fjernet brystene etter en gentest. Til nå har vi hatt for liten kunnskap om hvilke konsekvenser dette gir, sier Herlofson.

Bedre liv

Halvparten av kvinnene som fjerner friske organer får redusert livskvalitet, siden de kommer rett i overgangsalderen med de konsekvensene det har. Særlig går dette utover kvinnenes seksualliv. Hormonpreparater kan behandle plager som skyldes bortfallet av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.

- Forskningen viser at den reduserte livskvaliteten i all hovedsak rammer kvinnene som ikke tar hormontilskudd. Det er klare retningslinjer for hormonbehandling, men vi ser at dette ikke følges opp. Helsepersonell har et ansvar for å informere kvinnene bedre om dette, fremholder hun.

Finansierer forskning

Selv om det norske helsevesenet tilbyr slike operasjoner, har man ikke hatt tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene. Derfor har Sanitetskvinnene finansiert forskningen til gynekolog Nora Johansen ved Sørlandet sykehus.

Herlofson er glad for at Sanitetskvinnene og Nora Johansen i fellesskap har bidratt til økt kunnskap for kvinner som må ta valget om de skal fjerne friske organer fordi det er arvelig kreft i familien. Dette er et godt eksempel på forskning på kvinners helse som blir realisert takket være salg av fastelavnsris.

- Jeg oppfordrer alle til å kjøpe fastelavnsris. På den måten kan du være med på å støtte kvinnehelseforskning, avslutter generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.