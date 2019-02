SVs valgliste er klar: - Går til valg for de mange, og ikke de få

Nyheter

Oppdal SV gjennomførte mandag kveld nominasjonsmøte for høstens lokalvalg, hvor den endelige valglisten ble vedtatt.

Oppdal SV har valgt å kumulere de to første plassene på lista; Tore Aasheim og Ingvild Vikan.

I tillegg til lista som ble vedtatt denne kvelden, ble det også oppnevnt to tillitspersoner til valgliste, nemlig styremedlemmene Guri Conradi og Ellinor Larsdotter Svisdal, som begge fikk fullmakt til å eventuelt supplere lista fram til fristen 31. mars.

- Oppdal SV stilte som kjent ikke liste ved siste lokalvalg og vi er i ferd med å bygge et nytt lag. Siden den endelige fristen for å levere inn lista ikke er før om en god måned, så er vi åpne for supplerende innspill, sier leder i Oppdal SV, Ellinor Larsdotter Svisdal, i en pressemelding.

På nominasjonsmøtet gikk man også gjennom det endelige valgkampprogrammet og fokusområdene fram mot valget blir skole/oppvekst, helse/omsorg og lokal næring, samt et av SVs viktigste kjerneområder – miljø.

- Vi ønsker å være en klar og tydelig sosialistisk valgmulighet på venstresida i lokalpolitikken, og vi går til valg med en politikk for de mange og ikke de få, uttaler førstekandidat Tore Aasheim i pressemeldingen.

Oppdal SVs valgliste:

1. Tore Aasheim

2. Tore Aasheim

3. Ingvild Vikan

4. Ingvild Vikan

5. Carl Bjurstedt

6. Nina Morseth Lauritzen

7. Anita Grøvan Aspaas

8. Esther Kamwanya

9. Liv Ulvund Bjørgum

10. Gro Grøtte

11. Jarbjørg Ekrann

12. Ellinor Larsdotter Svisdal

13. Arne Opdahl