Fikk 10200 kroner i fartsbot – var veldig glad

Nyheter

Mandag ettermiddag holdt politiet fartskontroll i en 70-sone på E6 sør for Berkåk.

- I løpet av kontrollen ble det delt ut åtte forenkla forelegg, der sju gjaldt fart og det siste handlet om mobilbruk, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Høyeste målte hastighet var 104 kilometer i timen. Grensen for førerkortbeslag i tre måneder går på 106 kilometer i timen.

- Personen var veldig glad for at han kjørte to kilometer tregere enn grensen for førerkortbeslag. Han endte opp med en bot på 10 200 kroner, noe som sikkert er bedre enn å miste kjøreretten i tre måneder – særlig hvis du er avhengig av førerkort i inntektservervelsen.