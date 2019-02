Får bygge kloss inntil skiløypa

Nyheter

Rådmannen i Oppdal foreslår at byggegrensen i Stølen hytteområde endres fra 15 meter til fem meter. Saltdalshytta Utvikling AS mener at utbygger vil få store problemer med å gjennomføre prosjektet dersom 8-9 tomter utgår dsom en følge av byggegrensa på 15 meter.

Bygningsrådet har vedtatt at byggegrense er 15 meter, noe som kan gjøre at 10 tomter blir ubyggbare, ifølge rådmannens saksutredning til bygningsrådet. Rådmannen peker på at det er uheldig dersom 10 av 58 tomter må tas ut av planen, siden det i kommuneplanens arealdel er lagt opp til høy utnyttelse av området.

Rådmannen mener at sikkerheten ivaretas ved at det settes opp sikringsgjerde mot nedfartsløype i plangrensa