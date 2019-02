- Vi ser på oppslutningen at dette er noe folk vil ha

Nyheter

Siste tirsdagen i hver måned, steller kjøkkenet ved Mjuklia Leirsted og Gjestegård i stand en storslagen middags buffé. Det ser ut til at folk setter pris på å slippe matlagingen for en gangs skyld, for faktum er at store og små strømmer til den lokale "restauranten" de dagene leirstedet byr inn til matlag.

Majoriteten kommer naturlig nok fra Rennebu, men i tillegg til at folk fra alle grendene i kommunen tar turen, kommer det også folk fra nabokommunene for å spise seg mette på det som tilbys, og det er i stor grad det vi kaller tradisjonsmat.

Det er ikke mye fancy over det som serveres, det er som sagt snakk om en buffé, men det må samtidig understrekes at maten er aldeles førsteklasses. Og det er mye av den.

- Vi har på en måte tatt på oss oppdraget med å være eksponenter for tradisjonsmat. Og vi ser på besøket at dette er noe folk vil ha, sier kjøkkensjef Rigmor Aas til Opdalingen.

Tirsdag denne uka var det klart for feittirsdags buffé, en meny bestående av saltkjøtt av svin og lam, grovmorr, kålrotstappe og løksaus, og/eller klubb og duppe med bacon. Selvsagt etterfulgt av et rikholdig dessertbord med tilhørende kaffe.

Folk flest sier helst ja takk, begge deler, for de aller fleste forsyner seg gjerne av begge hovedrettene, når de først er i gang. Feittirsdags bufféen er tydeligvis veldig populær, det virker nesten som om folk ruster seg til fasten, for å ha "noe å gå på".

- Vi er sant og si en uke på forskudd, for feittirsdag er jo ikke før i neste uke, men vi har som sagt disse bufféene siste tirsdag i hver måned, så da ble det sånn denne gangen, forklarer Aas om tjuvstarten.

Klubb og duppe er nærmest fast inventar disse tirsdagene i Mjuklia, og i tillegg varieres det mellom ulike former for salt kjøtt, Bacalao, Mellekjætt, Sei, Trondheimssuppe og annet snadder som for mange av oss får tankene til å vandre til den gang da.

- Det er veldig gledelig at folk virkelig koser seg, både med maten og i hverandres selskap. Det er blitt en egen stemning, der folk sitter lenge ved bordet og har det sosialt og trivelig. Og så er det jo fint for oss å få vise frem Mjuklia for lokalbefolkningen. Vi driver jo ikke bare med leirvirksomhet, sier Rigmor Aas.