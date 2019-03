Bil havnet i et juv ved Granasjøen - fører fraktet til sykehus med luftambulanse

Nyheter

Politiet i Trøndelag melder fredag kveld om en bil som har kjørt av veien ved Granasjøen på Nerskogen i Rennebu.

Rundt kvart over åtte fredag kveld, melder politiet at bilen er havnet i et juv, og at nødetater på stedet jobber med å få ut fører som var alene i bilen.

Fører skal ha fått sleng på bilen og havnet utfor veien og ned i et juv.

Like etter halv ni, opplyser politiet at fører er fraktet til St. Olavs hospital med Norsk luftambulanse.

Det skal ikke være mistanke om rus i forbindelse med utforkjøringen på Nerskogen.